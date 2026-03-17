Психолог о терактах в школах: СМИ должны искать причины, а не смаковать подробности

При освещении терактов в школах, СМИ должны делать акцент на причинах произошедшего и заниматься профилактикой трагедий. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выразила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Людмила Невоструева.

«Я бы не сказала, что абсолютно все СМИ, освещая происшествия, наслаждаются сенсацией. Конечно, есть те, что устраивают шоу, но многие хотят предупредить трагедии в будущем. Делать это нужно с толком, без излишних эмоций, осторожно. Мы ведь знаем, что люди начинают паниковать и додумывать историю. В этом снежном коме истинная картина теряется», – объяснила Людмила Невоструева.

По ее словам, излишние эмоции приводят к эффекту, обратному желаемому, причем не только в медиаполе. Специалист привела пример из практики: психологи выступали перед родителями на тему профилактики детского суицида. Взрослые приходили домой и, словно допрашивая, выпытывали у ребенка мысли об этой теме. Дети впервые задумывались о самоубийстве как о допустимом варианте.

«Избыточное освещение беды опасно, но и замалчивать ее нельзя. Помимо освещения и осуждения нужно заниматься профилактикой ситуации: каждый случай рассматривать индивидуально, искать причины произошедших событий. Если говорить о скулшутинге, то за ним часто стоит буллинг. То есть ребенок решает отомстить за издевательства и травлю», – уверена психолог.

Для профилактики трагедий нужно в том числе налаживать отношения между подростками – в этом состоит работа школьных психологов. Если специалисты будут обращать внимание на психологическое состояние учеников, можно избежать многих проблем.

«А вообще нельзя винить только школу – виноваты все, в том числе родители. Я понимаю, что они заняты заработком, но разве трудно уделить детям хотя бы полчаса вечером? Должны быть общие семейные традиции, посиделки за общим столом, а не по своим комнатам», – считает Людмила Невоструева.

Но родители не должны заниматься и гиперопекой. Итог в том, что современные дети словно изолированы друг от друга и не слышат никого, кроме себя. Из-за гиперопеки и прививаемого эгоизма они не учатся взаимодействовать с другими людьми и решать конфликты словами, а не кровью.

