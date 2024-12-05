Психолог наркодиспансера РТ объяснила, что делать, если ребенок начал курить

Если родители заметили, что их ребенок начал курить, стоит пробовать поговорить с ним, а не приказывать или ругать. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала клинический психолог Республиканского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина.

«Задача родителя выстроить с ребенком теплые доверительные отношения. Они выстраивается таким образом, когда мы честные в отношениях с нашими детьми. Они видят нас разными. Если вы вдруг заметили, что ребенок начал курить вейпы. Это можно заметить по тому, что ребенок начал чаще куда-то выходить, маслянистый запах присутствует или следы на одежде или руках – это заметно. Наша задача разговаривать с ребенком, попробовать рассказать об интересной статье о вреде курения. Спросить его мнение», – отметила психолог.

Также можно заинтересовать ребенка тем, что существует попкорновая болезнь, которая возникает из-за жидкости вейпов, и она смертельная. По словам специалиста, даже если ребенок ответит, что не верит в это, он точно зайдет в интернет и прочитает об этом заболевании.

Важно, с ребенком не говорить указаниями, а начать диалог.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о вреде курения вейпов.