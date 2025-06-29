Психолог КФУ на акции «Замочи мошенника» объяснил уловки аферистов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на Фестивальном бульваре в Казани прошла осведомительная кампания «Замочи мошенника», направленная против телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана.

Цель акции – легко и быстро донести до жителей столицы РТ актуальные знания о новых мошеннических схемах и научить распознавать обман.

Перед пришедшими на мероприятие выступил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов. Специалист рассказал, какие методы используют мошенники для получения нужных результатов.

«Мошенники используют репрессивную коммуникацию, таким способом они давят на человека, изолируют его от внешнего мира. Так они вызывают страх, тревогу у жертвы. Человек в такой ситуации не может установить коммуникацию с близкими, он не способен рационально размышлять, когда мошенник оказывает сильное давление на психику», – заявил он.

Руслан Хакимзянов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хакимзянов также отметил, что мошенники часто могут пользоваться способом «подмены понятий». По словам психолога, аферисты могут не говорить названия документов, а делать акцент на их цвете. Для уточнения подробностей мошенники могут спросить не «номер и серию», а просто «цифры».

«Они могут говорить вместо СНИЛС – «зеленая карточка», вместо номера паспорта – «красные цифры». То есть, мошенники называют вещи определенным образом, а люди могут не обратить на это внимания», – констатировал специалист.

Психолог подчеркнул, что важно не попадать под эту репрессивную коммуникацию, переключаться на любую другую деятельность.

«Самое важное – это информационно-психологическое просвещение общества. Только так мы можем разъяснить те способы психологического влияния и давления, которые используют мошенники», – подытожил Хакимзянов.