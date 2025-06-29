На акции «Замочи мошенника» в Казани раскрыли типовые приемы злоумышленников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 29 июня, в Казани на Фестивальном бульваре (ул. Декабристов, 2) прошла антимошенническая осведомительная акция «Замочи мошенника», нацеленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана.

Проект был создан, чтобы в легкой, доступной форме донести до казанцев актуальные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман.

Одним из спикеров мероприятия стал адвокат, юрист и начальник экспертно-правового отдела юридического бюро «Правовая столица» Ленар Серазетдинов. Практикующий юрист заметил, что мошенничество сейчас становится всё более изощренным, а целью злоумышленников всё чаще становятся дети.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По оценке специалиста, около десяти лет назад интернет-мошенничество затрагивало граждан не так сильно, как сегодня. «Раньше можно было привести один-два примера из юридической практики, а сейчас уже до десяти примеров интернет-мошенничества [можно назвать], всё больше людей обращается с этой проблемой», – констатировал он.

Теперь мошенники используют такую уловку, как изменение голоса. Используя определенный тембр голоса, аферисты записывают аудио и звонят родственникам жертв. «Мошенники активно используют доверчивость несовершеннолетних, применяя методы социальной инженерии и технические уловки для получения доступа к деньгам их родителей», – пояснил эксперт.

Среди наиболее частых схем обмана детей были упомянуты запугивания через телефонные звонки, фальшивые призы в играх Roblox, Minecraft, Standoff, а также установка вредоносных программ и скам через мессенджеры.

«Был случай, когда одного 15-летнего подростка обманули. Ему позвонил друг с просьбой проголосовать на каком-то сайте, попросил перевести деньги и забить данные банковской карты. В наше бюро часто обращаются люди, которые были обмануты посредством интернет-аферистов. Иногда детям говорят, что их родители в больнице, те верят и переводят деньги мошенникам. В первую очередь здесь необходима только профилактика с детьми, нужно узнавать, как у них дела», – продолжил юрист.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Серазетдинов также дал некоторые рекомендации, как обезопасить себя от интернет-мошенничества. «Можно сделать защиту от спам-звонков – эту функцию предлагают многие операторы телефонной связи, либо можно установить отдельную программу на свой телефон. Следует настроить двухфакторную аутентификацию. Если у вас есть дети, важно объяснить им, что полицейские или врачи не могут требовать у них деньги», – подчеркнул юрист.

В зоне риска находятся не только дети, но и пенсионеры. «Пенсионеры – народ не очень подкованный, за технологиями не успевают следить многие из них. К тому же это достаточно доверчивое поколение. Ввиду этого мошенники пользуются доверчивостью пожилых граждан, как и детей. Надо понимать, что они делают акцент на слабые, на уязвимые слои населения», – добавил специалист.

«Преступление (интернет-мошенничество – прим. Т-и) квалифицируется по 159-й статье УК РФ. Также всё зависит от того, какой размер убытка причинен и какой вред причинен потерпевшим, а также от количества людей, которые это совершили, то есть от наличия группы лиц в предварительном сговоре либо без предварительного сговора», – заключил Серазетдинов.