Психолог ДРКБ объяснила родителям, как уберечь детей от травм

Современным детям недостаточно один раз сказать «нельзя», к примеру, что нельзя залезать на подоконник, для них необходимо рисовать картину последствий того или иного действия множество раз. Об этом рассказала медицинский психолог ДРКБ Лия Бодрова.

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Психолог посоветовала в диалоге с ребенком формировать прогнозирование. То есть объяснять или даже лучше демонстрировать то, к чему приводит то или иное действие. Например, показать, как помидор, упавший с высоты, повредится и больше никогда не станет таким, каким был раньше. Разговоры будут эффективны для детей младшего школьного возраста, а демонстрация – для ребят младше.

«Если ребенок маленький, надо учитывать, что ведущая деятельность игровая, он будет исследовать окружающий мир – это первые годы. В три года будет протестное поведение, он будет говорить: “Нет, я сам”. Важно учитывать особенности детского развития и на опережение действовать родителю. Родители должны сами понимать, куда можно ставить горячую кружку, куда нельзя. Куда можно пускать ребенка, куда – нельзя», – рассказала Лия Бодрова.

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