Нуланд: Администрация США считает бессмысленным введение санкций против РФ «авансом»

Администрация Соединенных Штатов считает бессмысленным введение санкций против России «авансом», как это предлагали некоторые сенаторы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

Ее спросили, намерен ли американский Президент Джо Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если будет предусмотрено введение каких-либо рестрикций превентивно. Нуланд не ответила прямо — отметила лишь то, что администрация «активно работает с Конгрессом над этим законопроектом».

При этом замгоссекретаря дала понять, что в администрации совсем не приветствуют превентивные санкции против России.

Также Нуланд во время разговора заявила, что рестрикции с экономической точки зрения нанесут «мощный удар» по гражданам России.

«Если он [Президент России Владимир Путин] двинется на Украину, он сильно их [санкции] почувствует, как почувствует их и российский народ с точки зрения своей экономики», — сказала она.