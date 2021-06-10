Псаки уверена, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки уверена в искренности и открытости Президента США Джо Байдена в предстоящем разговоре с Президентом России Владимиром Путиным, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей», а также обвинил РФ во вмешательстве в американские выборы. Президент России пожелал американскому коллеге здоровья.

Псаки спросили, не отразятся ли эти слова на переговорах. Она ответила, что Байден никогда не сдерживался и открыто говорил о своих опасениях и тревогах, а также о том, что на встрече в Женеве речь будет идти о защите интересов США, а не о «дружбе».

«И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией», — добавила Псаки.

В Белом доме также анонсировали главные темы для обсуждения: контроль сферы вооружений, стратегическую стабильность, Белоруссию, Украину и соблюдение прав человека.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что местом встречи Путина и Байдена станет Вилла Ла Гранж в Женеве.