США с помощью санкций намерены поставить Россию перед выбором: дефолт или истощение валютных резервов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — цитирует ее РИА Новости.

Псаки объяснила, что главной целью рестрикций является «истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины». Ограничения уже показывают свою действенность, приведя финансовую систему РФ «на грань коллапса».

По ее словам, новый пакет санкций включит в себя запрет на инвестиции в РФ. Огласить их планируется сегодня, 6 апреля.

Многие страны стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Объявляя о ее развертывании, Президент Владимир страны Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.