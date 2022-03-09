Псаки: США примут меры в ответ на конфискацию активов покидающих Россию западных фирм

Если Москва будет конфисковывать активы западных компаний, которые останавливают работу в России, то власти США примут меры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки журналистам на брифинге, передает ТАСС.

«Если будут такие действия [со стороны РФ], уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — пояснила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Соединенные Штаты приветствуют шаги компаний, приостановивших работу в России. Однако Вашингтон «закулисно не подталкивал» частный бизнес к подобным решениям.

Многие крупные зарубежные компании заявили о том, что ограничивают свою деятельность в России после того, как началась специальная военная операция РФ на Украине.

7 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать предприятия западных компаний, которые отказались от работы в России. По его словам, иностранные организации в этих случаях принимают чисто политические решения.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не могут прокомментировать предложения парламентариев о национализации зарубежных предприятий, которые покинули российский рынок.

Минэкономразвития РФ также предложило ввести внешнее управление для ушедших из России компаний.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.