Псаки: США не будут предупреждать Россию об ударах в ответ на кибератаки

Соединенные Штаты не будут предупреждать Россию о киберударах, которые будут наносить в ответ на хакерские атаки с ее территории. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь американской администрации упомянула, что на переговорах в Женеве Президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина об ответных действиях в случае продолжения кибератак.

«Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — приводит слова Псаки РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, почему Байден не предоставил список российских объектов, которые могут стать целью ответных атак, представитель Белого дома подчеркнула, что американская сторона «не предвосхищает удары».

На пресс-конференции после саммита Байден рассказал, что передал Путину перечень из 16 ключевых секторов американской инфраструктуры, которые не должны подвергаться нападениям со стороны хакеров. «США располагают очень серьезными кибервозможностями, и он (Президент РФ — прим. Т-и) это знает», — предупредил он.