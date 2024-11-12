Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прямым рейсом Казань – Шанхай воспользовались более 7 тыс. человек
Свыше 7 тыс. человек воспользовались прямым авиасообщением между Казанью и Шанхаем, которое запустили в конце сентября 2024 года. Об этом сказал замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер на брифинге в Кабмине республики.
«С 28 сентября запущен прямой рейс по маршруту Казань — Шанхай. Такой логистический маршрут стал важным шагом для укрепления взаимодействия между Татарстаном и Китаем. Уже перевезено более 7 тыс. человек. Комфортабельные самолеты», — сообщил замминистра.
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо рассказал, что средняя загрузка рейсов составляет порядка 80%.
Полеты обслуживают самолеты Airbus A330 на 264 места. В рамках зимнего расписания рейс будет выполняться дважды в неделю.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»