Прямая трансляция: в Татарстане стартовал онлайн-марафон «Всей семьей на выборы»

Фото: ТНВ

В заключительный день выборов Президента России в Татарстане стартовал онлайн-марафон «Всей семьей на выборы».

Прямая трансляция события с 8 утра стартовала на телеканале ТНВ. За 12 часов перед зрителями выступят свыше сотни гостей: известные татарстанские семьи, звезды, медиаперсоны. Ожидается, что все они придут на мероприятие вместе со своими семьями.



Кроме того, пройдут специальные выпуски новостей, во время которых покажут ситуацию на избирательных участках республики, расскажут о явке и предварительных итогах голосования, а также прямые включения с «Болгар радиосы» и семейного фестиваля на «Ак Барс Арене».

Телемарафон будут проводить четыре пары ведущих, а также 12 детей — ведущих «ШАЯН ТВ».

Ранее «Татар-информ» опубликовал полную программу выступлений звезд на фестивале на «Ак Барс Арене». Хедлайнерами мероприятия, напомним, станут Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого» и «Кар-мэн». Перед выступлениями звезд на площадке развернутся масленичные гулянья.

Посетить событие могут обладатели браслетов «Всей семьей на выборы», которые раздают проголосовавшим на избирательных участках.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).