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Ру Тат
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Общество
28 апреля 2022  09:40

Прожиточный минимум и МРОТ в России могут повысить на 9%

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В России обсуждается возможность повышения прожиточного минимума и МРОТ на 9-10%. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщают «Известия».

«Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на девять процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно», — говорится в материалах издания.

Накануне Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников. Проработкой механизма индексации займется парламент, сообщал «Татар-информ».

#мрот #прожиточный минимум
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