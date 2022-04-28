Прожиточный минимум и МРОТ в России могут повысить на 9%

В России обсуждается возможность повышения прожиточного минимума и МРОТ на 9-10%. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщают «Известия».

«Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на девять процентов они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно», — говорится в материалах издания.

Накануне Президент России Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников. Проработкой механизма индексации займется парламент, сообщал «Татар-информ».