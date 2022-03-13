«Проявил слабость как тренер»: генменеджер «Авангарда» жестко раскритиковал Квартальнова

Генменеджер омского «Авангард» Алексей Волков раскритиковал главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова за отказ от рукопожатий с хоккеистами «ястребов» после поражения казацев в серии стартового раунда плей-офф.

Накануне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в Балашихе шестой матч серии. Спортивная редакция «Татар-информа» подробно написала, почему Квартальнов должен быть уволен из казанской команды.

«Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что это не было случайностью, а они "приняли такое решение". Считаю случившееся явным проявлением неуважения к нашим игрокам, которые в честной хоккейной битве стали сильнее в этой серии. Квартальнов выказал неуважение к людям, проявившим характер, волю и страсть к победе, а значит, проявил слабость как тренер.

Уже после пятого матча Дмитрий Вячеславович позволил себе какие-то странные высказывания в адрес наших хоккеистов, ну а вот этот жест после окончания серии окончательно расставил все точки над i. Думаю, все это не красит наш хоккей. После такого поведения калитку действительно теперь нужно закрывать, да поплотнее», — цитирует Волкова Sport24.