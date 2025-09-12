Прохор Шаляпин после выступления в Казани: «Уютный город, меня приняли прекрасно»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высоко оценил гостеприимство казанской публики после своего выступления на празднике для жителей города 9 сентября. В своем комментарии «Татар-информу» певец поделился теплыми впечатлениями от визита и даже раскрыл гастрономический секрет своей поездки.

Шаляпин отметил, что получает особое удовольствие от посещения столицы Татарстана.

«Мне было очень приятно выступать, меня прекрасно приняла Казань. Очень люблю этот уютный город. Ездил к вам на поезде туда-обратно и получил большое удовольствие!» — сказал он.

Особый восторг у артиста вызвало традиционное татарское угощение. «Меня угостили чак-чаком, и я его с удовольствием поедаю до сих пор, целый килограмм», — уточнил Прохор Шаляпин.

Певец также рассказал о подготовке своей концертной программы, которая была рассчитана на разновозрастную аудиторию. По его словам, он совместил народные песни с эстрадными хитами, чтобы угодить всем зрителям.

«Мне нравится петь народные песни. Я совместил там и народные, и эстрадные, чтобы программа получилась разнообразная», — пояснил артист.

Единственной неприятной нотой для артиста стало вынужденно быстрое окончание общения с поклонниками из-за опасений охраны насчет давки.

«Я никогда не против фотографироваться со всеми желающими!» – заключил он.