Средоточие энергии: в парке Горького отпраздновали День казанского жизнелюба

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня Центральный парк культуры и отдыха имени Горького стал средоточием энергии и активного долголетия. Здесь уже в девятый раз масштабно отметили День казанского жизнелюба – праздник для тех, кто уверен, что возраст не помеха для яркой жизни, новых увлечений и спортивных побед.

«Мы девять лет назад начинали вместе с вами робкими шагами. Если тогда участвовало чуть меньше 2 тыс. наших уважаемых пенсионеров, то на сегодняшний день количество занимающихся в различных направлениях – за 100 тыс. наших уважаемых жизнелюбов! Это всё вы. Спасибо вам!» – поздравил со сцены участников праздника мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также поблагодарил представителей старшего поколения за их вклад в развитие Казани, отметив, что именно их руками рос и хорошел город, который сегодня привлекает миллионы туристов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Параллельно с праздничным концертом десятки тематических площадок работали одновременно, предлагая гостям выбрать занятие по душе. Кто-то сосредоточенно склонялся над шахматными досками, другие с азартом метали дартс, а на площадке для йоги царила полная гармония и спокойствие.

На главной аллее развернулась Welcome-зона, где гостям рассказывали о проекте «Жизнелюб» и раздавали листовки с расписанием занятий в городских клубах.

В лекционной зоне состоялись уроки мобильной грамотности и мастер-классы по фотоискусству. Немалый интерес вызвала лекция «Мода и стиль» от Дирекции парков и скверов.

Тем временем в зоне здоровья медики измеряли желающим уровень сахара и холестерина в крови, а на образовательных площадках специалисты рассказывали о правилах здорового образа жизни и о том, как уберечься от мошенников.

Особое внимание привлекла акция «Бабушкина забота». Участницы проекта «Жизнелюб» связали шерстяные носки для бойцов специальной военной операции и представили их на специальном стенде. Здесь же демонстрировалась другая продукция, изготовленная волонтерами для фронта: маскировочные сети и костюмы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Важной частью праздника стала благотворительная акция «Ярмарка добра», организованная АНО «Добрая Казань». Сувениры, сделанные руками школьников и активистов, нашли новых хозяев, а все вырученные средства будут направлены на помощь нуждающимся пенсионерам.

«Очень здорово, что уже на протяжении десяти лет эта история с ярмарками добра продолжается. Сегодня на празднике жизнелюбов мы видим опять-таки сплочение, чтобы помочь. Этот праздник объединяет разные поколения – молодых, взрослых. И это очень здорово, потому что для страны, для будущего это то, что будет всегда с нами, то, что всегда будет нас вдохновлять», – заявила в связи с этим «Татар-информу» директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Для многих гостей праздник стал отправной точкой в новую, насыщенную жизнь на пенсии. Одна из участниц, Татьяна Иванова, рассказала, что впервые попала на такое мероприятие.

«Мне всегда хотелось попасть на какие-нибудь мероприятия после того, как я вышла на пенсию, потому что всё равно общения мало. Вот я сегодня наконец-то выбралась. Знаете, мне все очень нравится», — с улыбкой заметила женщина.

По словам Татьяны, больше всего ей понравились мастер-классы и интеллектуальные головоломки. «Это, кстати, очень полезно в нашем возрасте. Я записалась на некоторые занятия, например, на ИЗО, на прикладное искусство. Буду ходить. Сидеть просто дома – это для меня скучно. А когда вот такие мероприятия проходят, я узнаю много нового. Это обязательно нужно, это общение, а это очень важно», – подчеркнула она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завершился праздник большим концертом на главной сцене. Зрителей порадовали выступления творческих коллективов, изящное дефиле от клуба красоты «Алтын Бике» и выступление народного артиста РТ Асафа Валиева. Частью праздника стала и зажигательная дискотека, где поколение «жизнелюбов» показало мастер-класс по танцам для молодежи.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Особый восторг публики вызвало выступление певца Прохора Шаляпина. Артист исполнил песни «Россия медовая», «В саду сорвали розу» и «Белые кружева», собрав после выступления около себя сотню поклонниц разных возрастов.