Прохор Шаляпин рассказал, какие советы ему дают поклонницы старшего поколения

Известный артист Прохор Шаляпин затронул тему личной жизни в беседе с корреспондентом «Татар-информа» после своего концерта в Казани. Поводом для этого стали душевные разговоры со зрителями старшего поколения, которые нередко дают ему советы на этот счет.

Певец рассказал, что люди в возрасте после концертов часто делятся с ним не только впечатлениями от творчества, но и личными пожеланиями.

«Люди в возрасте мне говорят, что у меня хорошие песни, что я молодец. Говорят, что мне нужно жениться в очередной раз и так далее», – процитировал артист слова поклонников.

Шаляпин с юмором признался, что осознает необходимость перемен в личной жизни.

«Я и так это знаю, ну надеюсь, что когда-нибудь уже появятся у меня детишки, это самое главное. Женился я уже три раза, мне все это, конечно, приятно, но хотелось бы уже детишек», – откровенно ответил артист.