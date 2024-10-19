Проводник и прикрытие тылов: чем новая Ассоциация может стать для ветеранов СВО

16 октября в Татарстане стало известно о создании Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Чем новая организация может помочь бойцам и какое значение имеет для них и их семей, рассказали члены Экспертного клуба.

По мнению его участников, ассоциация должна выполнять функции проводника, который будет оперативно доводить нужды бойцов и членов их семей до властей, реагировать на все возникающие проблемы и искать необходимые решения.

Так, полагает депутат Государственного Совета РТ, руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов, одним из направлений работы может стать вовлечение военнослужащих в общественную жизнь и патриотическое воспитание детей и молодежи.

«Во всех школах и колледжах введен новый предмет „Основы безопасности и защита родины“ и, на мой взгляд, ветераны СВО, имеющие высшее образование и прощедшие соответствующее специальное обучение, могли бы преподавать этот предмет. Кто, как не они, знает, что значит защищать Родину!» — обратил внимание он.

Кроме того, ассоциация может помочь с профессиональной подготовкой тем, кто из-за ранений не может трудиться на прежнем месте работы. Для этого необходимо установить тесное взаимодействие с центрами занятости.

Отдельным направлением станет помощь семьям погибших бойцов и увековечение памяти героев Отечества.

«Опыт и знания наших бойцов должны быть востребованы и обязательно должны найти применение в мирной жизни. Уверена, именно эта структура должна стать центром сборки общественных запросов и проводником между обществом и государством», — добавила член Общественной палаты РФ от Республики Татарстан, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Палова.

Она подчеркнула, что поддержка участников спецоперации стала приоритетом для государства. И что важно, работа в этом направлении не является «разовой акцией» — в стране сложилась серьезная государственная система. Во многом этого удалось добиться благодаря поддержке со стороны Президента России Владимира Путина.

В стране созданы единые стандарты господдержки ветеранов — действуют инициативы, направленные на укрепление их статуса, стимулирование занятости, переобучение, получение допобразования. Создание ассоциации необходимо для консолидации общественных объединений разных уровней, поддержки в решении социальных, медицинских и других вопросов и так далее.

Такая работа, добавил доктор философских наук, профессор Олег Агапов, является важным шагом для формирования новой структуры институтов гражданского общества России и конкретно Республики Татарстан.

«Любая общественная инициатива и сообщество — это прежде всего новые люди с новыми идеями и задачами, способные существенно обновить понимание смыслов и значений развития российской гражданской политической нации. Люди, прошедшие СВО, — это военные, волонтеры и ополченцы, делом доказавшие свою гражданственность и верность российской государственности, что делает их голос в общественном развитии России весьма значимым и актуальным как для молодежи, так и более старших возрастных когорт», — сказал эксперт.

Таким образом, члены ассоциации смогут вывести многие вопросы гражданской солидарности на новый уровень, реализовать ряд гражданских инициатив, предусмотренных в российском и татарстанском законодательстве.

Ассоциация ветеранов СВО, подчеркнула эксперт Евгения Храмова, станет символом того, что бойцы и их семьи не будут забыты обществом и государством. В этой связи важно, что члены организации — это люди, не понаслышке знакомые с проблемами ветеранов и их семей.

«Важной частью такой поддержки является и психологический аспект: он является ключевым в процессе ресоциализации и адаптации как самих ветеранов, так и членов их семей. Зачастую психологическая составляющая является наиболее значимой. Для самого общества наличие ассоциаций ветеранов — это показатель собственно социальности, гражданственности, человечности и духовности, поскольку только в единстве общества его сила. А современная Россия просто обязана быть сильной», — уверена специалист.

Подводя итог, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заметил, что ассоциация возьмет на себя заботу о семьях военнослужащих, создаст условия для восстановления вернувшихся из зоны боевых действий и их дальнейшей адаптации. То есть станет неким проводником, который представит интересы тех, кто защищает нашу страну.