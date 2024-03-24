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Провоцирует так, что боится: Макрон усилил работу служб безопасности из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон опасается России после своих провокационных заявлений в ее адрес. В связи с этим службы безопасности Елисейского дворца работают в усиленном режиме, сообщает журнал Marianne.
«В последнее время он провоцирует настолько, что сам боится, — сообщил изданию источник, который находится в центре обеспечения безопасности Макрона. — Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду».
По данным других источников, после вступления французского лидера на пост охрана была удвоена, затем вновь усилена с осени 2023 и, наконец, перешла в «красный режим работы».
Помимо этого, повышены требования к регионам и МВД в случае поездок. Причем эти требования множество раз пересматривались.
Напомним, ранее Макрон говорил о возможности отправки западных войск на Украину, а также утверждал, что сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». В Кремле отметили, что он весьма последователен в своих заявлениях.
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