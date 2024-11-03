«Проверься – здоровее будешь»: в Казани начали работу мобильные комплексы диспансеризации

Cегодня в Казани стартовала выездная диспансеризация для взрослых, прикрепленных к крупным поликлиникам столицы Татарстана. Три мобильные поликлиники будут работать с шести утра до десяти вечера, принимая казанцев, прикрепленных к городским поликлиникам №20 и №21, а также к клинической больнице №7 Казани.

Одна из мобильных поликлиник расположена на улице Кул Гали, дом 1, другая у ТЦ «Франт» и последняя у школы №113 на улице Адоратского. Здесь медики будут принимать казанцев до 10 ноября.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Диспансеризация осуществляется по предварительной записи для прикрепленных граждан, однако при отсутствии большого количества людей возможно прохождение процедуры и без записи. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Мобильные поликлиники, которые на протяжении года работают в районах республики, выставили в крупных городах, чтобы максимально приблизить к людям. Население в крупных городах не очень активно идет на диспансеризацию, хотя это залог здоровья. Наши крупные поликлиники решили сами выдвинуться к людям, и это приносит положительный эффект. Мы будем выдвигаться именно в выходные дни, графики уже сформированы», – рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Он также отметил, что кроме медицинского персонала в мобильном комплексе, рядом находятся маммограф и флюорограф. За сегодняшний день на улице Кул Гали диспансеризацию прошли свыше 50 человек, примерно десять из них пришли ранним утром перед работой. Весь процесс занимает порядка 15-20 минут.

«Диспансеризация направлена на раннее выявление и диагностику заболеваний, чтобы можно было своевременно их лечить. Несмотря на то, что мы чувствуем себя здоровыми, необходимо удостовериться в этом. Выявляемость злокачественных и других заболеваний выросла в разы. По отдельным видам онкологических заболеваний выявляемость выросла до 25 процентов. На первом этапе диспансеризации после 40 лет у мужчин и женщин проводится онкоскриниг. Риск появления подобных заболеваний в этом возрасте возрастает. Необходимо следить за своим здоровьем», – дополнил он.

Уже в половину седьмого утра диспансеризацию прошли восемь человек, отметила главный врач городской поликлиники № 21 Елена Ахметзянова.

«Приходят люди различных возрастов. Утром приходили и пожилые люди, и люди трудоспособного возраста. Были и те, кто просто проходил мимо и заходил к нам без записи», – сказала она.

Елена Ахметзянова отметила, что на диспансеризации сначала пациента осматривает терапевт, потом его опрашивают на наличие жалоб, взвешивают и берут кровь на анализ. После этого в мобильном комплексе пациенту проводят электрокардиографию, а женщин осматривает акушерка и у них забирают мазки на онкоцитологию. Помимо этого, в мобильном комплексе могут сделать флюорографию и маммографию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно. Диспансеризация также доступна для всех жителей Казани в поликлиниках по месту прикрепления. Подробнее о диспансеризации можно узнать на официальном сайте «Диспансеризация в Республике Татарстан».