С 3 ноября во дворах Казани начнут работать выездные пункты диспансеризации

С 3 ноября стартует выездная диспансеризация во дворах Казани, специалисты будут работать в мобильных поликлиниках. Три мобильных комплекса с 6.00 до 22.00 будут принимать жителей, прикрепленных к Городской поликлинике №20, Городской поликлинике №21 и Городской клинической больнице №7 Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Для казанцев, прикрепленных к Городской поликлинике №20:

— С 3 по 10 ноября пункт будет расположен на парковке ТРЦ «Франт» (улица Ю.Фучика, дом 90);

— С 16 по 17 ноября, с 23 по 24 ноября, а также 30 ноября и 1 декабря – в ЖК «Весна».

Запись проводится заранее по телефонам: 8(950)329 13 40, 528 03 20. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для прикрепленных к Городской поликлинике №21:

— С 3 по 10 ноября мобильный комплекс разместят на парковке по улице К.Гали, дом 1;

— С 16 по 17 и с 23 по 24 ноября – во дворе дома №14 по ул. Фучика;

— 30 ноября и 1 декабря пункт будет находиться на парковке магазина «Лента» по улице Габишева, д.32.

Запись осуществляется по номеру телефона: 8(952)041 37 77. Для прохождения диспансеризации нужно принести паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Прикрепленные к Городской клинической больнице №7 смогут воспользоваться мобильным пунктом с 3 по 10 ноября возле школы №113 (улица Адоратского, дом 36а). Жителей приглашают посписочно. Необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Что входит в диспансеризацию:

• консультация терапевта;

• общий анализ крови;

• исследование уровня глюкозы и холестерина;

• исследование уровня ПСА (онкомаркер) в 45, 50, 55, 60, 64 лет;

• электрокардиограмма (ЭКГ);

• флюорография;

• анализ кала на скрытую кровь (с 40 лет до 64 лет с периодичностью раз в 2 года: 40,42,44,46 и т.д., с 65 до 75 лет ежегодно).

Женщины дополнительно проходят:

— осмотр у гинеколога;

— маммографию (в возрасте от 40 до 74 лет каждые 2 года);

— забор мазка на онкоцитологию (в интервале от 18 до 63 лет каждые три года).

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно. Диспансеризация также доступна для всех жителей Казани в поликлиниках по месту прикрепления. Подробнее о диспансеризации можно узнать на официальном сайте «Диспансеризация в Республике Татарстан».