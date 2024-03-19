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Общество 19 марта 2024 13:05

«Проверена каждая станция по откачке воды»: в Челнах отчитались о готовности к паводку

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Набережные Челны готовы к половодью — на особом контроле уборка крыш в городе, станции откачки воды работают исправно. О готовности к весеннему паводку отчитался на аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Мы наблюдаем постоянные положительные температуры. В связи с чем на особый контроль взята работа по очистке управляющими компаниями и ТСЖ от снега скатных крыш, козырьков подъездов, подходов к подъездам. Дополнительно сегодня проведем совещание и обсудим этот вопрос со всеми управляющими компаниями», — доложил Зуев.

Кроме того, по словам спикера, проверена каждая станция по откачке воды.

«Они все в рабочем состоянии, проверена каждая. На постоянном ежедневном контроле гидротехническое сооружение в районе СНТ „Бережок“. На вчерашний день не зафиксировано увеличение уровня воды как со стороны верхнего бьефа, так и со стороны нижнего бьефа. Показатели нормативные», — сообщил чиновник.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в преддверии весеннего паводка призвал любителей рыбной ловли не выходить на лед и не рисковать своим здоровьем.

#весенний паводок
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