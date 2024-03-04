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Магдеев о рыбаках на льду: «Люди рискуют, а мы их всем городом спасаем потом»
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в преддверии весеннего паводка призвал любителей рыбной ловли не выходить на лед и не рисковать своим здоровьем. На аппаратном совещании он напомнил о трагичных случаях, которые случались в городе, и поручил ответственным службам предупредить и провести с рыбаками разъяснительные беседы.
«Это те, которые готовы утонуть за килограмм рыбы, отдать свою жизнь. Условия пока комфортные для рыбной ловли. Но есть отчаянные люди, которые рискуют жизнью ради рыбы, а мы их всем городом спасаем потом, — сказал мэр. — Привлекаем людей, спасателей, технические средства, больше беспокоимся за них, чем они сами за себя. С ними нужно вести разъяснительную работу».
Градоначальник заметил, что увлечения челнинцев не должны быть связаны с риском для собственного здоровья.
«До сих пор в памяти, как несколько лет тому назад утонули отец и сын. Нормальный человек может это воспринимать? Я не могу. Семья потеряла отца и сына», — сказал он.
Первый замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в границах Челнов находятся реки Кама, Мелекеска, Шильнинка и Челнинка. Имеется 8 мест массового выхода рыбаков на лед, 4 пешеходных перехода и 2 места съезда автотранспорта, которые являются местами повышенного риска и требуют постоянного контроля.
«Места выхода на лед: нижний бьеф реки Камы в районе плотины, река Мелекеска в районе Колокольного моста и напротив дома 10/70 в поселке ГЭС, река Кама в районе остановки „Центральная“ напротив Элеваторной горы», — уточнил спикер.
На сегодняшний день толщина льда составляет от 25 до 65 см, структура льда неоднородная, в нижнем бьефе реки Кама Нижнекамского водохранилища зафиксированы участки открытой воды. На верхнем и нижнем бьефе вода выходит на поверхность льда из-за регулирования уровня воды на Нижнекамской ГЭС, что приводит к изменению структуры льда.
По словам докладчика, в Набережных Челнах принято постановление о мероприятиях по предупреждению ЧС на период половодья. На этот период принято постановление о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных происшествий, подготовлена водооткачивающая техника.
Силами сотрудников Нижнекамской ГЭС на верхнем и на нижнем бьефе реки Кама организована работа постов наблюдения за уровнем воды и информированием соответствующих служб о развитии ситуации.
В муниципальной собственности города Набережные Челны имеется 6 гидротехнических сооружений: дамба с водопропускными трубами для регулирования воды во время паводка, берегоукрепление 17А микрорайона, инженерная защита Мелекески (у стадиона «Строитель»), инженерная защита Мелекеского залива, «Пруд-регулятор 2» с водовыпуском и ГТС «Ржавец».
«В ходе проведения готовности ГТС к весеннему периоду особое внимание уделяется их техническому состоянию, готовности к функционированию в паводковый период», — доложил Зуев.
Для ликвидации возможных паводковых ситуаций подготовлены дополнительные силы и средства в составе 149 единиц инженерной и специальной техники, из них 89 дренажных насосов, 11 илососов, 16 мотопомп, 10 тракторных насосов, 17 спецмашин АНРВ (Агрегат наземного ремонта водоводов) с насосом «Гном» и 6 откачивающих насосов.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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