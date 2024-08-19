Проведение конкурса «Лидер XXI века» обойдется Татарстану в 23,4 млн рублей

Фото: соцсети конкурса

В Татарстане собираются потратить на организацию финала Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» более 23,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в форуме примут участие 390 делегатов (лидеров детских общественных движений), 70 сопровождающих, 20 кураторов, 50 волонтеров, 40 представителей оргкомитета, а также 30 спикеров, экспертов и гостей мероприятия.

Представителей последней категории потребуется разместить в гостинице классом не ниже 4 звезд в центре Казани. Подрядчик также должен будет обеспечить проживание кураторов, волонтеров и организаторов в пределах столицы РТ (в не более чем четырехместных номерах), а также обеспечить их питание.

Кроме того, исполнителю предстоит обеспечить конкурс площадками и необходимым техническим оборудованием. Речь идет в том числе о концертном зале вместимостью не менее 700 человек, среднем и малом кинозалах, атриуме, зоне библиотеки, двух лекционных залах на 50 человек каждый и концертном зале минимум на 600 человек для церемонии открытия.

Для победителей конкурса понадобится приготовить брендированные призы (чемоданы, фотоаппараты моментальной печати, пауэрбанки и термосы), а также дипломы, плакетки и значки.

Помимо всего остального, победителю тендера будет необходимо организовать театральное представление по известному произведению русского писателя XIX века продолжительностью не менее двух часов и минимум с десятью артистами.

Заказчиком выступает Министерство по делам молодежи РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 26 августа, подрядчика определят 28 августа.

Финал XXII сезона Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» состоится в Казани с 23 по 27 сентября. Организаторами мероприятия выступают «Движение первых» и Правительство Татарстана. Состязаться участники будут по шести номинациям, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: соцсети конкурса