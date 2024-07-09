В Татарстане пройдет Всероссийский конкурс «Лидер XXI века»

В Татарстане проведут Всероссийский конкурс «Лидер XXI века». Финал его состоится в сентябре. Об этом заявил министр молодежи республики Ринат Садыков, чьи слова приводит Минмолодежи РТ.

Он отметил, что Татарстан принимает активистов проекта уже пятый раз. В этом году для ребят проведут тематическое открытие и закрытие программы, приуроченное к Году семьи.

«Наша задача сделать лучший финал конкурса, создать для молодых лидеров безопасное, комфортное пребывание в нашем городе», - сказал Садыков.

Еще министр добавил, что границы конкурса расширяются. Данный факт доказывает, что участники заинтересованы в таких проектах и хотят в них участвовать.

Всего на конкурс приняли 6 тыс. заявок, на финал пройдут 600 участников. Цель конкурса - создать условия для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование».

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся подготовки финала, критериев отбора, культурно-образовательной программы и творческих испытаний, которые ожидают участников.

Руководитель департамента по работе с участниками «Движение Первых» Василий Тетерин добавил, что в республики всегда организовывали такие проекты на высоком уровне. Через этот конкурс прошло уже несколько поколений участников, он имеет большую историю и свои традиции.

В финале Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» участники будут соревноваться в 6 номинациях:

«Лидер детской/молодежной общественной организации 14 – 16 лет»;

«Лидер детского/молодежного объединения 14 – 16 лет»;

«Лидер детской/молодежной общественной организации 17 – 25 лет»;

«Лидер детского/молодежного объединения 17 – 25 лет»;

«Руководитель детской/молодежной общественной организации 18 – 35 лет»;

«Наставник детского/молодежного объединения 18 – 35 лет».

Также в рамках финала пройдут творческие испытания, экскурсии, лекции, мастер-классы и тренинги от приглашенных экспертов.