Проведение конгресса библиотечной ассоциации в Казани обойдется в 10 млн рублей

Организация и проведение XXVIII всероссийского библиотечного конгресса российской библиотечной ассоциации (РБА) потребует вложения почти 10 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В эту сумму входят проведение открытия и закрытия мероприятия в помещении вместимостью не менее 1500 человек. Оно должно находиться в радиусе не более 2 км от Национальной библиотеки Татарстана и в непосредственной близости от гостиниц или в здании гостиницы на 400 номеров. Понадобится также световое, звуковое, музыкальное сопровождение, видеосопровождение и организация прямой трансляции мероприятий.

Для участников будет организован прием от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. По случаю конгресса планируется еще спецвыпуск журнала «Китапханә» на 1500 экземпляров.

Конгресс запланирован на 19-25 мая этого года. Заказчиком выступает Минкульт Татарстана, а средства выделят из бюджета региона.

Напомним, что Казань выбрали библиотечной столицей России 2024 года. Всего в составе муниципальной сети столицы Татарстана действует 50 библиотек, расположенных в каждом районе города. Посещают их по 200 тыс. читателей ежегодно.