Казань стала библиотечной столицей России 2024 года

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Библиотечной столицей России 2024 года выбрали Казань. Об этом сегодня объявили на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации. Главным критерием при выборе новой столицы было состояние библиотечного дела в том или ином регионе.

Почетный статус Казани передали в Мурманске – бибилиотечной столице этого года. В церемонии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Управления культуры города Азат Абзалов и директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

На церемонии показали поздравительное видео от Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ. Он подчеркнул, что Татарстан уделяет большое внимание библиотечному делу.

Всего сегодня в составе муниципальной сети Казани действует 50 библиотек, расположенных в каждом районе города. Посещают из по 200 тыс. читателей ежегодно.