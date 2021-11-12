«Противоречит Конституции РФ»: Госсовет РТ подготовил поправки к законопроекту Клишаса

Государственный Совет Татарстана подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Госдумой в первом чтении. Поправки рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Государственный Совет Татарстана подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«У регионов не остается возможности для законодательного регулирования»

Председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин напомнил, что на 26-м заседании Госсовета Татарстана депутаты единогласно не поддержали представленный вариант проекта закона. «Присутствующие 82 депутата, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, проголосовали против законопроекта в данной редакции», – сказал он.

Докладчик подчеркнул, что отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства.

«Считаем, что в представленной редакции законопроекта у субъектов не остается возможности для собственного законодательного регулирования, в том числе с учетом местных исторических особенностей», – уточнил руководитель комитета.

По словам Хабибуллина, к федеральному законопроекту подготовлено 20 поправок, которые условно разделены на несколько блоков. Первый блок касается организации законодательного процесса, второй – деятельности органов власти субъектов РФ, третий – взаимодействия законодательных и исполнительных органов власти регионов, сроков полномочий органов власти субъектов РФ.

Федеральный законопроект о региональной власти внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября Павел Крашенинников и Андрей Клишас Фото: duma.gov.ru

«Должно быть более детальное обсуждение законопроекта»

Представляя поправки первого блока, Хабибуллин отметил, что регионы вправе осуществлять правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия федерального закона нужно привести в соответствие с ним региональные законы и нормативные правовые акты.

«Представляется преждевременным до официального опубликования федерального закона в окончательной редакции осуществление органами государственной власти субъектов РФ правового регулирования вопросов, затрагиваемых соответствующим федеральным законом, – приведение в соответствие нормативных правовых актов. В этой связи часть 3 статьи 3 законопроекта после слов “в течение трех месяцев” предлагаем дополнить словами “после дня его официального опубликования”», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, предложено внести поправки в статью о порядке представления отзывов на проекты федеральных законов, внесенных в Госдуму. Федеральные законопроекты после их внесения в Государственную Думу направляются в региональные парламенты и высшему должностному лицу субъекта РФ для подготовки на них отзывов.

«Должно быть более детальное обсуждение законопроекта. От этого зависит качество закона. На основании вышеизложенного считаем необходимым увеличить сроки представления законодательными органами и высшими должностными лицами субъектов РФ отзывов на проекты федеральных законов с 15 до 30 дней», – сказал депутат.

Он пояснил, что заседания закорганов проходят не чаще одного раза в месяц, поэтому невозможно предоставить соответствующий отзыв в пятнадцатидневный срок.

«Слово “самостоятельно” мы в свои поправки включаем»

Во втором блоке поправок речь идет об участии федеральных органов исполнительной власти в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ, уточнил Хабибуллин.

«Полагаем, что положение противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Кроме того, нарушаются принципы федеративного государства и нормы об установлении субъектом РФ системы органов государственной власти самостоятельно. Слово “самостоятельно” мы в свои поправки включаем», – заявил он.

Альберт Хабибуллин отметил, что регионы вправе осуществлять правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов Фото: архив ИА «Татар-информ»

В этом блоке есть также техническая поправка. Она касается статьи, в которой говорится, что постановления регионального парламента принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов.

«Слова “от установленного числа депутатов” заменить словами “от числа избранных депутатов”. Не учитывается, что постановлением законодательного органа субъекта РФ решаются и процедурные вопросы, в том числе касающиеся организации работы вновь избранного регионального парламента. Установление числа голосов, необходимых для принятия решения в количестве большинства от установленного числа депутатов, в ряде случаев может привести к затруднениям в начале работы законодательного органа», – заметил парламентарий.

«Наименование высшего должностного лица устанавливается с учетом волеизъявления народа»

Во втором блоке есть поправки, касающиеся наименования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Здесь татарстанские депутаты предлагают установить, что «наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается региональной Конституцией (уставом) с учетом исторических, национальных и иных традиций данного региона и волеизъявления его народа».

Следующие поправки связаны с полномочиями высшего должностного лица. По словам Хабибуллина, законопроект вносит существенные изменения в порядок формирования системы органов исполнительной власти регионов, «урезая при этом полномочия их законодательных органов».

«Субъект РФ не должен лишаться права регламентировать вопрос о формировании высшего исполнительного органа государственной власти на конституционном и законодательном уровнях. Предлагаем сохранить действующую модель формирования и организации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. На сегодня здесь все достаточно законодательного урегулировано, в том числе в вопросах совместного ведения», – подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что еще одна «поправка предлагает поднять вопросы, связанные с должностью председателя высшего исполнительного органа региона на конституционный и законодательный уровни».

«Субъект РФ не должен лишаться права непосредственно регламентировать вопрос о наличии или отсутствии председателя высшего исполнительного органа субъекта РФ, о порядке его назначения на эту должность на конституционном или законодательном уровне. Иное привело бы к нарушению базовых принципов построения регионального законодательства во главе с конституцией (уставом) субъекта РФ», – сказал он.

«Не на Конституцию Татарстана. В обосновании указываем именно то, что противоречит действующей Конституции России» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Наименования исполнительного органа власти субъекта – на усмотрение регионов»

Четырнадцатая поправка касается наименования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ – Правительства, рассказал председатель парламентского комитета.

«Предлагается вернуться к действующему правовому регулированию, оставив вопрос наименования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на самостоятельное усмотрение регионов», – отметил он.

Парламентарий добавил, что вносятся поправки о формировании высшего исполнительного органа субъекта РФ.

«Субъект РФ не должен лишаться права регламентировать вопрос о формировании высшего исполнительного органа государственной власти своего региона на конституционном (уставном) и законодательном уровнях. Предлагаем сохранить действующую модель формирования и организации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», – уточнил он.

Кроме того, по словам Хабибуллина, регион не должен лишаться права регламентировать вопрос о наличии или отсутствии председателя Правительства субъекта РФ, о порядке его назначения на эту должность на конституционном или законодательном уровне.

«Иное привело бы к нарушению базовых принципов построения законодательства субъектов РФ во главе с конституцией (уставом) субъекта РФ», – заметил он.

«Указываем именно то, что противоречит действующей Конституции России»

Поправки следующего блока касаются основных полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации.

«Предлагается исключить из сферы законодательного регулирования вопрос установления системы органов исполнительной власти субъектов РФ, передав полномочие по определению этой системы высшему должностному лицу региона России. В этой связи предлагаем сохранить действующую модель формирования и организации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», – сказал Хабибуллин.

Николай Рыбушкин убежден, что законопроект полностью меняет структуру управления всех ветвей власти, усиливая централистические и унитарные начала нашего государства Фото: gossov.tatarstan.ru

Говоря о сроках полномочий региональных парламентариев, депутат сообщил, что предлагается вернуться к действующему правовому регулированию. То есть оставить вопрос о сроках полномочий депутатов регионального парламента на собственное усмотрение субъекта РФ, но обозначив верхние границы – не более пяти лет.

«Но есть еще и скрытые подводные камни, которые более ограничивают полномочия субъектов. Уже сейчас поступили предложения по назначению в регионах руководителей тарифных органов, ЗАГСа. Вроде бы указывают на то, что все это связано с реализацией национальных проектов», – проинформировал председатель парламентского комитета.

Хабибуллин пояснил, что в предложениях к законопроекту Госсовет Татарстана ссылается на последнюю редакцию Конституции России. «Не на Конституцию Татарстана. В обосновании указываем именно то, что противоречит действующей Конституции России», – заявил он.

Комитет поддержал подготовленные поправки к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», которые планируется направить в Госдуму.

«Надо же прислушиваться к субъектам»

Депутат Госсовета Татарстана Николай Рыбушкин убежден, что законопроект полностью меняет структуру управления всех ветвей власти, усиливая централистические и унитарные начала нашего государства.

«Если мы посмотрим внимательно, то все, что нам предлагают, – это усиление централистических, унитарных начал в нашем государстве. Тогда у меня вопрос: почему не изменили 77-ю статью Конституции России и не внесли на всенародное обсуждение? А сейчас то, что предлагает инициативная группа в Москве, противоречит Конституции РФ, не только Татарстана. И попытки обосновать позицию неуклюже выглядят», – заявил парламентарий.

Он также предложил заслушать по этому вопросу на заседании Госсовета представителей общественности.

«Депутаты Госдумы должны услышать голос народа, общественности», – подчеркнул Рыбушкин.

Хафиз Миргалимов: «Федералы пытаются нам надеть железную маску, чтобы мы ничего не говорили и не защищали» Фото: архив ИА «Татар-информ»

По мнению депутата Хафиза Миргалимова, «то, что предлагается в федеральном законопроекте, – унитарное централизованное государство».

«Федералы пытаются нам надеть железную маску, чтобы мы ничего не говорили и не защищали. Все будет решать Москва. Сколько противоречий между Конституцией России и законодательством субъектов. Почему они не анализируют? Если выгодно Москве, они любой закон могут принять, потому что у них конституционное большинство. Но надо же прислушиваться к субъектам. Этот закон полностью меняет структуру управления исполнительной и законодательной власти. Я категорически возражаю и не поддерживаю этот закон. Но есть объективные и справедливые изменения и дополнения, которые будут защищать не только Татарстан, но и другие субъекты РФ», – подчеркнул он.

Государственная Дума на заседании 9 ноября приняла в первом чтении федеральный законопроект о региональной власти. Документ внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.