Госсовет Татарстана выступил против смены наименования должности Президента республики

Депутаты Государственного Совета Татарстана единогласно выступили против смены наименования должности Президента Республики Татарстан. На 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва парламентарии не поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

«Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ, установить единственно возможные сроки полномочий законодательного, представительного органов субъектов РФ и высшего должностного лица. Федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ», — сказал депутат Альберт Хабибуллин, представляя документ.

Парламентарии убеждены, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

При этом Хабибуллин заметил, что в законопроекте находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти субъектов Федерации, последовательно излагаются нормы, касающиеся полномочий субъектов по предметам совместного ведения, а также другие вопросы.

Однако, по мнению татарстанских депутатов, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как «демократического федеративного правового государства».

«В представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов государственной власти», — продолжил докладчик.

Парламентарий подчеркнул, что это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

Госсовет РТ не поддержал проект федерального закона в представленной редакции. Кроме того, депутатам Госдумы от Татарстана рекомендовано поддержать позицию парламента республики.