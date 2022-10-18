«Против вымирания»: Володин заявил, что штрафы за пропаганду ЛГБТ достигнут 10 млн рублей

В случае утверждения новых законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений штрафы за их нарушение составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующие законопроекты депутаты планируют рассмотреть на следующей неделе, 27 октября.

Володин напомнил, что ранее в своем телеграм-канале он запустил опрос, в котором спросил пользователей, считают ли необходимым введение запрета пропаганды нетрадиционных ценностей. «Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений», – сообщил он о результатах опроса.

На эту тему вчера прошли парламентские слушания, напомнил он. Согласно основным положениям законопроектов, в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и других источниках информации запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола.

«Штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических. Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

Напомним, прошлым летом депутаты от КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Родины» внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех возрастов. глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что перед вынесением законопроекта на рассмотрение Госдумой, его обсудят на открытых общественных слушаниях. На примере набоковской «Лолиты» он также объяснял, что инициатива затронет книги и фильмы.