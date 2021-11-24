Протестующие в Стамбуле призвали к отставке руководства Турции из-за обвала лиры

В Стамбуле и Анкаре состоялись стихийные акции протеста из-за обвала курса турецкой лиры. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Демонстранты требовали отставки руководства Турции и отказа от власти правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Полиция разогнала митингующих, отмечает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума. Это произошло после того, как Центральный банк Турции 18 ноября снизил учетную ставку с 16% до 15%.

Президент Эрдоган 22 ноября пообещал «следовать собственному „плану игры“». Лидеры оппозиционных Народно-республиканской и Хорошей партий Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили его в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Однако турецкий лидер не согласился на это предложение.