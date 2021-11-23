Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Турецкая лира продолжает обесцениваться – во вторник стоимость доллара по отношению к лире на торгах выросла почти на 10%.

По данным на 17.00 мск. стоимость доллара превышала 12,5 лиры. За год лира в паре с долларом потеряла уже больше 40%. Существенно лира начала падать с 15 ноября, когда стоимость доллара впервые превысила 10 лир.

По отношению к рублю лира потеряла около 10% за день – одна лира на 17.00 мск. стоила меньше 6 рублей. В начале года лиру можно было купить за 9,9 рубля.

«Мы видим игру, в которую играют те, кто хочет выбить нашу страну из колеи с помощью обменных курсов, процентных ставок и повышения цен. Мы же продолжим следовать собственному “плану игры”», - заявил накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, сообщило агентство Anadolu.

Президент Эрдоган подчеркнул, что власти страны намерены пресечь попытки чрезмерного повышения цен под предлогом роста обменного курса. По его словам, Турция нацелена на проведение экономической политики, ориентированной на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на «замкнутый круг высоких процентных ставок».

Центральный банк Турции 19 ноября снизил учетную ставку с 18% до 16%.

«Необходимо отказаться от этого иррационального эксперимента, у которого нет шансов на успех, и как можно скорее вернуться к качественной политике, которая защитит стоимость турецкой лиры и благополучие турецкого народа», – написал сегодня в Твиттере экс-заместитель главы Центрального банка Турции Семих Тюмен.