«Прошу прощения у родителей погибшей»: обвиняемый в смертельном ДТП обратился в СМИ

В редакцию «Татар-информа» обратился обвиняемый в смертельной аварии Дмитрий Кузнецов. Через своего адвоката он передал обращение из СИЗО. Он просит прощения у близких погибшей. Пострадавшая сторона извинения принимает, но настаивает на наказании виновника.





16 февраля год назад на Аметьевской магистрали в Казани произошло трагическое ДТП

Фото: Госавтоинспекция РТ

«В годовщину трагического ДТП водитель решил извиниться»

Ровно в этот день, 16 февраля, год назад на Аметьевской магистрали в Казани произошло трагическое ДТП. За рулем каршерингового автомобиля Chery находился лишенный прав 18-летний москвич Дмитрий Кузнецов. Как выяснилось после аварии, взять автомобиль в аренду он смог через аккаунт своего товарища из Казани.

Исходя из заключения Госавтоинспекции, Дмитрий не выбрал безопасной скорости, из-за чего на Аметьевской магистрали его занесло на скользком участке дороги. Автомобиль влетел в припаркованный вдоль дороги грузовой прицеп. Сила удара была такая, что арендованный Chery отбросило, после чего он врезался в движущийся Hyundai.

В этой аварии погибла несовершеннолетняя девушка. По словам юриста, который в суде представляет интересы близких погибшей, она получила серьезные обширные травмы всего организма, в результате которых скончалась на месте.

Сейчас Дмитрий Кузнецов находится в СИЗО, куда его отправил Советский суд Казани. Через своего адвоката он обратился в редакцию «Татар-информа», чтобы публично извиниться перед близкими погибшей девушки.

Сейчас Дмитрий Кузнецов находится в СИЗО, куда его отправил Советский суд Казани Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я не знаю, как занесло автомобиль»

Адвокат Дмитрия Кузнецова предоставил его обращение.

«Ранее я не знал погибшую девушку. Я приехал в Казань по своим делам, и так вышло, что общие знакомые свели меня с Эриком, который открыл каршеринговый автомобиль и попросил отвезти его и его знакомых девушек, среди которых была и погибшая. После произошедшей аварии я не пытался убежать, а наоборот, выйдя из машины, сразу побежал в ту сторону, где сидела девушка. Я сильно сожалею о случившемся, но что бы я ни сказал, это уже не исправит ситуацию. Но все же я прошу прощения у родителей погибшей, я сильно сожалею, что все так произошло. Никакие мои слова не исправят ситуацию и не вернут ее», – пишет в своем обращении Дмитрий Кузнецов.

Он пишет, что готов выплатить компенсацию потерпевшей стороне.

«Я и мои близкие прилагаем все усилия для того, чтобы хотя бы возместить причиненный вред, чтобы хоть как-то попытаться загладить причиненные страдания родителям погибшей. Еще раз приношу свои глубочайшие соболезнования и извинения перед родителями погибшей девушки, простите меня, пожалуйста, простите за всё», – пишет Дмитрий Кузнецов.

В своем обращении Дмитрий пишет, что сам не понимает, как могло произойти это ДТП.

«Хочу сказать, что я даже не понял, как занесло машину, что на дороге оказался стоящий грузовик на моем пути. Я не сделал ничего такого, что привело бы к аварии. Насколько мне известно, при экспертизе было установлено, что задние колеса каршеринга были заблокированы. Я не могу понять, как и в какой момент это произошло, но я почувствовал тяжесть управления автомобилем в момент, когда попытался объехать грузовик, который оказался на моем пути. Как установили сотрудники полиции, грузовик стоял на проезжей части и под запрещающим знаком ‘’Остановка запрещена’’», – пишет Дмитрий Кузнецов.

«Ему снится изувеченное тело дочери»

«Татар-информ» обратился к Динаре Яруллиной – юристу потерпевшей стороны. Она рассказала, как изменилась жизнь родителей после потери дочери.

«Они приняли извинения, сказали: "Бог простит", но так же отметили, что Дмитрий не заслуживает снисхождения. Они хотят, чтобы подсудимый получил максимальный срок. Такую позицию они заняли, потому что Дмитрий уже ранее был лишен прав за пьяное вождение. Тогда это его ничему не научило. Пусть теперь это происшествие послужит для него уроком, чтобы больше по его вине никто не погиб», – рассказала Динара Яруллина.

Динара Яруллина также рассказала, что адвокат Кузнецова предложил возместить ущерб. Он предложил полтора миллиона рублей, а также возмещение расходов на погребение. На эту сумму потерпевшие не согласились. Договориться удалось на 2 миллиона рублей, которые, по словам Динары Яруллиной, выплачены не были. Выплачена половина от этой суммы – полмиллиона до суда и столько же после.

«Погибшая девушка была старшей в семье. Гордостью и опорой семьи. Ее смерть нанесла семье незаживающую рану. Отец семейства периодически просыпается в ужасе, ему снится в кошмарах изувеченное тело его дочери. Мать каждый день плачет, ходит на кладбище. Из-за этого она частично лишилась зрения. Бабушка в больнице – такой стресс привел к проблемам с сердцем», – рассказала Динара Яруллина.

Сама Динара признается, что была в шоке от количества травм, полученных девушкой, – она сказала, что изучала отчет о вскрытии несколько часов.

«В деле заявлено исковое заявление. Мы просим возместить ущерб на сумму в 10 миллионов рублей плюс затраты на захоронение. Потерпевшим трудно оценить размер ущерба, нанесенного их семье», – рассказала Динара Яруллина.

Так или иначе, точку в этом деле предстоит поставить суду.