«В тот вечер дочь ушла на концерт»: в Казани 18-летнего москвича судят за смертельное ДТП

В Казани суд начал разбираться в обстоятельствах дорожной аварии, в которой погибла девушка-подросток. За рулем автомобиля, в котором она ехала, был лишенный прав 18-летний парень. Он через друга арендовал каршеринг и поехал кататься по городу, в результате совершил ДТП. О том, что происходило в тот вечер, в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





18-летнего Дмитрия Кузнецова обвиняют в том, что он стал виновником ДТП, в котором погиб человек

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На месте ДТП отец обнаружил тело своей дочери»

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу 18-летнего москвича Дмитрия Кузнецова. Молодого человека обвиняют в том, что он сел за руль каршерингового автомобиля, не имея водительских прав, – до случившегося Кузнецов был лишен прав на полтора года, и совершил ДТП, в котором погиб человек.

«16 февраля этого года Дмитрий Кузнецов, лишенный права управления транспортным средством, управлял исправным Chery Tiggo 7 Pro, чем нарушил ПДД. В условиях ограниченной видимости он двигался по Аметьевской магистрали, где, проявляя преступную легкомысленность, не учитывая дорожные и метеорологические условия, избрал скорость движения около 80 километров в час, тем самым нарушив несколько пунктов ПДД. В результате неправильно выбранной скорости движения в условиях обледенелой дороги он не справился с управлением и наехал на припаркованный прицеп», – зачитала обвинение помощник прокурора Советского района Лилия Суркова.

Лилия Суркова: «16 февраля этого года Дмитрий Кузнецов, лишенный права управления транспортным средством, управлял исправным Chery Tiggo 7 Pro, чем нарушил ПДД» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В результате наезда каршеринга на припаркованный «КАМАЗ» погибла пассажирка легковушки – 16-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Еще двое пассажиров – парень и девушка примерно того же возраста – отделались ссадинами и испугом.

Гособвинитель несколько минут перечисляла травмы, которые получила погибшая. Стоит отметить, что представителей потерпевшей стороны – родственников погибшей девушки – в суде не было. Они наняли представителя, который объяснил суду, что для них «очень тяжело эмоционально присутствовать на заседаниях и они не хотели бы этого делать без острой необходимости».

Начало и финал этой трагической истории стали известны благодаря оглашению допроса потерпевшего – отца девушки. Он рассказывал во время следствия, что в тот вечер дочка отправилась с подругой на концерт. Никто из членов семьи, следует из его показаний, не смог пойти с ней по состоянию здоровья. Через какое-то время отец получил сообщение о том, что произошло ДТП, и выехал на указанное место. Там он обнаружил тело своей дочери.

В результате наезда каршеринга на припаркованный «КАМАЗ» погибла пассажирка легковушки – 16-летняя девушка Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

«Почему колеса каршеринга оказались заблокированы?»

Дмитрий Кузнецов обратился к участникам процесса после оглашения обвинения, он заявил, что признает вину и сейчас вместе с родственниками собирает деньги для того, чтобы возместить вред перед потерпевшими, и уже начал переводить определенные суммы. В своей речи он попросил прощения у родителей погибшей девушки.

«Я желаю оказать полное содействие суду – так же, как оказывал содействие правоохранительным органам ранее, – все для объективного рассмотрения уголовного дела, для вынесения справедливого и объективного решения. Я признаю свою вину, я не хотел, чтобы получилось так, как получилось. Несмотря на признание вины, я прошу суд рассмотреть дело объективно, потому что признание вины – это не ее доказательство. У меня и моего защитника есть вопросы по технической экспертизе: задние колеса автомобиля были заблокированы. Эксперт также не смог установить причину блокировки колес при работающей коробке передач и тормозах. Прошу прощения у родителей погибшей, раскаиваюсь и сожалею о случившемся», – сказал подсудимый.

Адвокат Кузнецова – Айдар Газеев обратился к суду с ходатайством о допросе сначала матери Кузнецова, а потом его девушки в качестве свидетелей. Они добирались из Москвы на заседание около двух дней из-за введения плана «Ковер» и задержек в аэропортах. Однако суд отказал в этом ходатайстве, сославшись на то, что сначала доказательства должна предоставить сторона обвинения.

Дмитрий Кузнецов заявил, что признает вину и сейчас вместе с родственниками собирает деньги для того, чтобы возместить вред перед потерпевшими Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Несовершеннолетний свидетель, который был в машине в момент ДТП, рассказывал во время следствия, что с Кузнецовым был мало знаком.

«Он предложил мне покататься по городу, и я согласился. Сначала он пытался взять в аренду каршеринг со своего аккаунта, однако ему не удалось. Потом к нам приехал молодой человек, знакомый Димы, и арендовал машину. Через какое-то время пришли девушки. Кузнецов сел за руль, я сел спереди, девочки сзади. На улице было темно и была гололедица, Кузнецов совершил несколько перестроений, потом нас начало переворачивать, и мы совершили боковой наезд на прицеп. Потом я помню, как очнулся и начал вылезать через водительскую дверь. Потом приехали сотрудники экстренных служб и госпитализировали меня», – рассказывал он.

На следующем заседании суд продолжит допрос свидетелей.