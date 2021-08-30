Как Татарстан отмечал 30 августа: ретроспектива Дня Республики в фотохронике с 1995 года

Каким был праздник в 90-е годы, какие события и как изменили Казань и республику за 30 лет, документально рассказывают запечатлённые кадры, ставшие историей.

Декларация о государственном суверенитете ТАССР, 1990

Источник: arhiv.tatarstan.ru

Праздничная для жителей Татарстана дата 30 августа, День Республики Татарстан, связана с принятием Верховным Советом тогда ещё Татарской Советской Социалистической республики декларации о государственном суверенитете. Это событие в новейшей истории региона запечатлено именно 30 августа, год тогда шел 1990.

Официальное название Республика Татарстан субъект получил после распада СССР в 1992 году. Однако первое празднование 30 августа как Дня Республики состоялось в 1991 году – 30 лет назад. В том же году этот день впервые был объявлен в Татарстане нерабочим, и эта традиция поддерживается до сих пор.

Корреспондент ИА «Татар-информ» пролистала календарь назад, чтобы по фотографиям, ставшим с течением лет документальными свидетельствами, вспомнить, как за 30 лет с момента первого празднования Дня Республики изменился Татарстан, Казань, люди и традиции отмечать эту дату.

Центральный стадион, 1995 Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В 90-е годы главной площадкой празднования Дня Республики становился Булак. Правую и левую его стороны полностью перекрывали для движения автотранспорта, поскольку здесь размещались многочисленные торговые палатки с выпечкой, шашлыками, сладостями, сувенирами – словом, проезжая в будние дни центральная артерия Казани превращалась 30 августа в один длинный бурлящий пешеходный тракт-ярмарку. Концертная программа проходила в те годы сначала на Центральном стадионе (фото Исхакова 1995 года), потом на временной сцене под стенами Казанского Кремля или иногда у НКЦ «Казань» (сейчас это главное здание Национальной библиотеки, в те годы, отметим, от Кремля до него не было проложено набережной как таковой). Вечером давали салют, который горожане и гости столицы смотрели у стен Казанского Кремля, куда с Булака стекались все праздные пешеходы. От Центрального стадиона, цирка и ЦУМа после салюта автобусы городских маршрутов развозили гуляющих в каждый район города – метро, напомним, в Казани тогда ещё не было. Многие шли пешком – все по тому же Булаку или через Ленинскую дамбу.

Главы государств, прибывшие на саммит Стран СНГ, 2005 Фото: © Фарит Губаев

В 2005 году столица Татарстана 30 августа отметила не только День Республики, но и 1000-летие Казани. Это было первое столь крупное мероприятие международного масштаба для города, подготовка к нему велась несколько предыдущих лет. 26 августа в Казани прошел Саммит стран СНГ, приуроченный к 1000-летию столицы Татарстана. Его гостями стали Президент России Владимир Путин, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Грузии Михаил Саакашвили и ещё многие известные политики и медийные лица.

Открытие казанского метро, 2005 Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Главным подарком для казанцев стало метро, первую ветку которого из пяти станций пустили как раз в дни празднования принятия декларации о суверенитете республики и 1000-летия Казани. Первые поезда жители города встречали с огромным любопытством и буквально аплодисментами. Толпа из собиравшихся на станциях пассажиров, радостно хлопая, приветствовала поезд метро, на следующей станции поезд поджидала новая партия восторженных казанцев, которые с воздушными шарами в руках, улыбками и одновременно некоторой опаской на лицах, переглядываясь, проезжали в темных тоннелях подземки.

Еще одним крупным событием этого года стало завершение строительства мечети Кул Шариф на территории Казанского Кремля.

Первый рок-фестиваль «Сотворение мира», 2008 Фото: president.tatarstan.ru

В 2008 году ко Дню Республики Татарстан казанцы и гости города получили музыкальный подарок от Ильсура Метшина – по инициативе казанского градоначальника был организован первый фестиваль «Сотворение мира». На большой сцене под стенами Казанского Кремля выступали российские знаменитости рок-направления, альтернативной музыки.

Любовь Казарновская на первом оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень», 2011 Фото: president.tatarstan.ru

В 2011 году татарстанцев ко Дню Республики ждал новый музыкальный подарок – состоялся первый оперный фестиваль «Казанская осень», главной звездой которого стала Любовь Казарновская.

Минтимер Шаймиев и Тагир Метшин на Казанском ипподроме, 2013 Фото: president.tatarstan.ru

В обязательную программу празднования Дня Республики Татарстан год от года входят скачки на Казанском ипподроме. За время существования праздника ипподром, кстати, сменил свой адрес – переехав с довольно небольшой территории между остановками Роторная и Павлюхина в новый застариваемый микрорайон Азино. Здесь существенно увеличилась площадь, занимаемая как конюшнями, так и тренировочным полем, и зданием зрительских трибун. Первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев слывет любителем лошадей. На фото 2013 года он поздравляет с заслуженным кубком наездника Тагира Метшина, сына мэра Казани.

Рустам Минниханов на открытии после реконструкции парка им. Горького, 2014 Фото: president.tatarstan.ru

Открывать новые объекты или презентовать после капитального ремонта существовавшие прежде – также вошло в традицию празднования Дня Республики Татарстан. В 2014 году казанцы на 30 августа получили обновленный парк Горького. Одним из первых оценил его реконструкцию второй Президент РТ Рустам Минниханов. На спортивной площадке, которая была современно переоборудована, он сделал несколько отжиманий, открыв флешмоб по сдаче нормативов ГТО и в напутствие на активный отдых и образ жизни молодому поколению.

Юрий Антонов на праздничном концерте ко Дню Республики и Города, 2015 Фото: president.tatarstan.ru

В День Республики Татарстан 2015 года хедлайнером праздничного концерта стал легендарный Юрий Антонов.

Рустам Минниханов на фестивале «Мозаика культур», 2016 Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Стало традицией проведение в День Республики фестиваля-ярмарки «Мозаика культур». Соответственно названию, участие в нем принимают представители разных народов и конфессий региона.

Автомотошоу Kazan City Racing, 2018 Фото: president.tatarstan.ru

В 2018 году День Республики украсило шоу Kazan City Racing. Зрительскими трибунами стали широкие склоны Казанского Кремля, а трассой для демонстрации трюков и мощи автотехники – широкая транспортная магистраль площади Тысячелетия.

Николай Расторгуев – хедлайнер праздничного концерта, 2018 Фото: president.tatarstan.ru

Музыкальным гостем праздника в том году стал солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Открытие станции метро «Дубравная», 2018 Фото: president.tatarstan.ru

Главным событием для горожан стало, пожалуй, открытие ещё одной станции метро – «Дубравная». Она стала 11-й в Казанском метрополитене, а в будущем она соединит первую и вторую ветки метро.

Вид на праздничный салют с территории Казанского кремля, 2019 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Салют уже много лет остаётся одним из самых эффектных и ожидаемых событий Дня Республики Татарстан. Если в 90-е его смотрели от стен и подножия Казанского Кремля, с набережной Казанки, которая оставляла желать лучшего, будучи исполнена из грубых бетонных плит и не оснащена ни лавочками, ни фонарями, то последние лет семь, главная площадка для просмотра салюта – Кремлевская набережная. Она протянулась от Казанского Кремля до моста «Миллениум», и в этом году здесь к 30 августа откроются два новых пешеходных участка – ближе к мосту и экстрим-парку «Урам».

Мотопробег к 100-летию ТАССР, 2020 Фото: president.tatarstan.ru

В 2020 году Татарстан праздновал 100-летие образования ТАССР. В День Республики по этому случаю провели мотопробег, приуроченный к 100-летию образования Татарской республики. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов.

Марат Хуснуллин на открытии Национальной библиотеки РТ в бывшем здании НКЦ «Казань» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, в прошлом году 30 августа после глобального обновления здания НКЦ «Казань» в него переехала Национальная библиотека Республики Татарстан. Одним из первых посетителей «новоселов» по традиции стал также Президент Татарстана.