Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Просто оступились»: 32 года дали челнинцам, варившим наркотики в гараже
Верховный суд Татарстана признал двоих жителей Набережных Челнов – Максима Новичкова и Алексея Коробейникова – виновными в производстве, хранении и покушении на распространение наркотиков на территории Автограда.
По версии следствия, челнинцы на протяжении полугода варили мефедрон у себя в гараже с целью сбыта. Однако продать изготовленное не удалось – молодых людей поймали сотрудники УФСБ. Подсудимые полностью признали свою вину по каждому из инкриминируемых им эпизодов.
На начальном этапе разбирательства Максим Новичков настоятельно просил рассмотреть дело в кратчайшие сроки, ввиду его желания отправится в зону спецоперации.
«Мы неплохие ребята. Да, оступились и совершили преступление – тяжелое финансовое положение подтолкнуло нас на такие меры. Свою вину признаем полностью. Просим рассмотреть дело в кратчайшие сроки, так как хотим отправиться на СВО», — говорил ранее на заседании Максим Новичков.
Алексей Коробейников, которому сегодня предстояло произнести последнее слово, решил воздержаться от каких-либо заявлений. «Мне нечего добавить, я жду приговора», – сообщил он вместо последнего слова.
Приговор объявили через несколько часов после начала судебного заседания. Максиму Новичкову назначили наказание в виде 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Алексею Коробейникову – 16,6 лет.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников