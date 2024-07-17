«Просто оступились»: 32 года дали челнинцам, варившим наркотики в гараже

Верховный суд Татарстана признал двоих жителей Набережных Челнов – Максима Новичкова и Алексея Коробейникова – виновными в производстве, хранении и покушении на распространение наркотиков на территории Автограда.

По версии следствия, челнинцы на протяжении полугода варили мефедрон у себя в гараже с целью сбыта. Однако продать изготовленное не удалось – молодых людей поймали сотрудники УФСБ. Подсудимые полностью признали свою вину по каждому из инкриминируемых им эпизодов.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

На начальном этапе разбирательства Максим Новичков настоятельно просил рассмотреть дело в кратчайшие сроки, ввиду его желания отправится в зону спецоперации.

«Мы неплохие ребята. Да, оступились и совершили преступление – тяжелое финансовое положение подтолкнуло нас на такие меры. Свою вину признаем полностью. Просим рассмотреть дело в кратчайшие сроки, так как хотим отправиться на СВО», — говорил ранее на заседании Максим Новичков.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Алексей Коробейников, которому сегодня предстояло произнести последнее слово, решил воздержаться от каких-либо заявлений. «Мне нечего добавить, я жду приговора», – сообщил он вместо последнего слова.

Приговор объявили через несколько часов после начала судебного заседания. Максиму Новичкову назначили наказание в виде 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Алексею Коробейникову – 16,6 лет.