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ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетики в одном из гаражей в Челнах
Сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, который злоумышленники организовали в гараже в Набережных Челнах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.
Склад был обнаружен в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Он располагался внутри одного из гаражных кооперативов.
Силовики обнаружили и изъяли 563 грамма порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что в его составе был мефедрон.
Установлено, что гараж зарегистрирован на некое подставное лицо. Двое 29-летних приятелей производили и хранили в нем мефедрон с целью дальнейшего его сбыта челнинцам.
На мужчин было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц.
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