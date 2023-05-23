ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетики в одном из гаражей в Челнах

Сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, который злоумышленники организовали в гараже в Набережных Челнах, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Склад был обнаружен в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Он располагался внутри одного из гаражных кооперативов.

Силовики обнаружили и изъяли 563 грамма порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что в его составе был мефедрон.

Установлено, что гараж зарегистрирован на некое подставное лицо. Двое 29-летних приятелей производили и хранили в нем мефедрон с целью дальнейшего его сбыта челнинцам.

На мужчин было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц.