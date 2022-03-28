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Спорт
28 марта 2022  11:22
Дамир Садриев

«Просто космос»: Валиева поделилась эмоциями от выступления на Кубке Первого канала

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление на Кубке Первого канала, на котором заняла второе место. 

По словам уроженки Казани, она очень счастлива вновь выйти на лед.

«Я очень счастлива находиться на льду. Я так счастлива, что состоялся Кубок Первого канала, невероятные ощущения. Полный зал – просто космос, это заряжает энергией, когда ты уже устал», – цитирует Валиеву ТАСС.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Олимпийская чемпионка Пекина набрала 257,51 балла и заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Кубок Первого канала. Итоговое положение в женском одиночном разряде
1. Анна Щербакова – 259,02
2. Камила Валиевой – 257,51
3. Елизавета Туктамышева – 247,86.

#фигурное катание #Камила Валиева #кубок первого канала
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