Щербакова победила Валиеву на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в разряде женского одиночного катания одержала победу на Кубке Первого канала. Она опередила по сумме короткой и произвольной программ обладательницу золота в командном зачете Олимпиады в Пекине - Камилу Валиеву.
Напомним, что уроженка Казани Валиева одержала победу в короткой программе соревнований, но уступили почти три балла Щербаковой в произвольной программе. По сумме, преимущество Щербаковой над Валиевой составило 1,5 балла.
Отметим, что Камила Валиева сегодня исполнила лишь один четверной прыжок в произвольной программе.
В командном противостоянии Кубка Первого канала победу одержал коллектив Анны Щербаковой, опередив команду Марка Кондратюка на 4 балла.
Кубок Первого канала. Итоговое положение в женском одиночном разряде
1. Анна Щербакова – 259,02
2. Камила Валиевой – 257,51
3. Елизавета Туктамышева – 247,86
4. Софья Самоделкина – 219,99
5. Аделия Петросян – 216,31
6. Майя Хромых – 197,37