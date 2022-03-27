Щербакова победила Валиеву на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в разряде женского одиночного катания одержала победу на Кубке Первого канала. Она опередила по сумме короткой и произвольной программ обладательницу золота в командном зачете Олимпиады в Пекине - Камилу Валиеву.

Напомним, что уроженка Казани Валиева одержала победу в короткой программе соревнований, но уступили почти три балла Щербаковой в произвольной программе. По сумме, преимущество Щербаковой над Валиевой составило 1,5 балла.

Отметим, что Камила Валиева сегодня исполнила лишь один четверной прыжок в произвольной программе.

В командном противостоянии Кубка Первого канала победу одержал коллектив Анны Щербаковой, опередив команду Марка Кондратюка на 4 балла.

Кубок Первого канала. Итоговое положение в женском одиночном разряде

1. Анна Щербакова – 259,02

2. Камила Валиевой – 257,51

3. Елизавета Туктамышева – 247,86

4. Софья Самоделкина – 219,99

5. Аделия Петросян – 216,31

6. Майя Хромых – 197,37