«Просто беру камеру»: фотограф из Казани без рук стал победителем «Абилимпикса»

Победитель Национального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс – 2025» в компетенции «Фотограф» Станислав Куликов из Казани делает профессиональные фотоснимки без рук. Свою историю он рассказал сегодня обозревателю «Татар-информа».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Как фотографирую? Привык… Просто беру камеру, никаких специальных приспособлений у меня нет», – рассказал фотограф.

Мужчина родился здоровым. В девять лет случайно с приятелем забрел на стройку и задел оголенный провод, получил серьезную электротравму, лишился полностью правой руки и кисти левой руки. Сейчас ему 42 года.

Станислав окончил юридический факультет, но по специальности так и не работал. У него замечательная семья – жена и дочка, которые всегда рядом и во всем поддерживают. Раскрыть мир фотографии мужчине помогла любимая супруга.

«Вообще, меня, можно сказать, в фотографию подтянула моя жена. Мне всегда была интересна фотография, я ее изучал, но боялся взять камеру в руку и пойти снимать. Но она мне сказала: "Пошли, купим". Денег на то время не было, мы взяли кредит, купили камеру, и я потихоньку-потихоньку научился снимать», – рассказал Куликов.

С победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» встретился сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в ИТ-парке имени Б.Рамеева в Казани. Он поздравил финалистов и вручил им заслуженные награды.