«Гордимся вами!»: Раис РТ вручил награды призерам движений «Профессионалы» и «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» состоялась сегодня в ИТ-парке имени Б.Рамеева в Казани. Участники встречи получили инвалидность, но не сдались и стали финалистами.

Победитель в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал» Азалия Яфясова на встрече поделилась своими впечатлениями от участия в чемпионате «Абилимпикс». Ее способности к вокалу еще в детском возрасте раскрыла бабушка.

«Уже три года я участвую в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал». Мой путь в «Абилимпикс» начался в 2023 году, когда моя компетенция стала презентационной на финале в Москве. Это стало известно совсем близко к событию, и мы с моим педагогом очень оперативно включились в подготовку. По результатам Национального чемпионата 2023 года я вошла в состав национальной сборной России. Уже в 2024 году в рамках чемпионата «Абилимпикс» участвовала в международных открытых соревнованиях, представляя Российскую Федерацию», – рассказала она.

Девушка снова завоевала золотую медаль среди представителей дружественных стран, участвующих в соревнованиях.

«В 2025 году я снова смогла подтвердить свое мастерство на федеральном уровне и заняла первое место. Из года в год подготовка к чемпионатам превратилась в увлекательное приключение, я посвятила много времени репетициям и саморазвитию. Каждый день приносил мне новые знания и умения. Этот путь был непростым, но захватывающим», – подчеркнула финалистка чемпионата.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал и вдохновлял ее на протяжении всего этого процесса.

«Для нас, участников, очень важно и ценно быть частью таких масштабных федеральных проектов, как чемпионат «Абилимпикс». Они дают нам возможность продемонстрировать свои навыки и таланты, а также услышать мнение профессиональных экспертов и наставников, заручиться их поддержкой», – отметила Яфясова.

Также она выразила признательность Раису Татарстана за внимание и поддержку чемпионатного движения.

«Абилимпикс» – большая и дружная семья», – заключила Азалия Яфясова.

Руслан Харрасов – победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции в компетенции «фотограф».

«В 2022 году я получил тяжелые увечья, глубокие термические ожоги 60% тела. После эвакуации проходил длительное лечение в военных госпиталях Министерства обороны Российской Федерации. Участие в чемпионате «Абилимпикс» стало для меня возможностью приобрести новые навыки и обменяться опытом со своими соратниками», – отметил финалист.

Он добавил, что победа в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве – не только его личное достижение.

«Это победа всех тех, кто верит и поддерживает меня. Я надеюсь, что мой успех станет вдохновением для других участников специальной военной операции с инвалидностью. Я смог доказать всем и, главное, самому себе, что нет ничего невозможного, если есть желание и упорство», – заметил чемпион.

Он поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку ветеранов специальной операции, поддержку инициативы провести первый чемпионат среди участников специальной военной операции.

Финалистов чемпионатного движения поздравил Раис Татарстана.

«Наши ежегодные встречи с лучшими специалистами республики стали уже доброй традицией. Каждый из вас своим трудом и усердием показывает пример настоящего профессионализма, верности избранному пути и способности достичь высочайших результатов. Благодаря вашим усилиям, опыту и настойчивости Татарстан продолжает успешно отстаивать свои позиции на состязаниях любого уровня, подтверждая репутацию сильного и конкурентоспособного региона, способного готовить кадры мирового уровня», – сказал Рустам Минниханов.

В 2025 году татарстанцы завоевали 69 медалей на чемпионате «Абилимпикс», заняв вторую позицию в общекомандном зачете, получили 243 медали, 72 медальона движения профессионалов, стали лучшими операторами дронов в России, завоевав первое командное место на соревновании «Архипелаг».

«Каждая ваша награда – успех всей республики. Ваши достижения служат ярким ориентиром для молодежи, вдохновляя ее развивать профессиональные навыки и стремиться к новым вершинам. Участие в таких значимых событиях формирует новое поколение специалистов, которые готовы решать амбициозные задачи, стоящие перед промышленностью, наукой и обществом. Татарстан и дальше продолжит поддерживать чемпионатные движения и внедрять их высокие стандарты в образовательную и производственную практику», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он также отметил, что число талантливых участников чемпионатных движений из республики постоянно растет. По поручению Президента России Владимира Путина в июле прошлого года в Татарстане прошел первый чемпионат среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Наши ветераны также достойно представили республику на национальном чемпионате в Москве, завоевав 11 медалей.

Раис Татарстана вручил награды финалистам чемпионатных движений.

«Уважаемые ветераны, мы гордимся вашими успехами и благодарим вас за пример, который вы подаете молодежи. Уверен, ваши достижения станут прочной основой для будущих побед во благо республики и страны. Дорогие друзья, поздравляю всех чемпионов и призеров с высокими результатами. Отдельные слова признательности хочу адресовать наставникам и всем, кто своим личным примером способствует становлению новых специалистов. Желаю вам успехов! Мы гордимся вами!» – заключил Минниханов.