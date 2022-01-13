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Спорт
13 января 2022  11:17
Артур Халилуллов

«Просрочены как прокисшее молоко»: блогер из США высказался о фигуристках Тутберитдзе

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Американский блогер Дейв Лиз негативно высказался об Этери Тутберидзе и ее методах работы с российскими фигуристками в одиночном разряде. Напомним, что сегодня Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят с короткой программой на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Поднятие возрастного ценза может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся. Медведева достигла пика на чемпионате России 2017 года и была тенью самой себя на Олимпиаде-2018. С каждым сантиметром роста фигуристки Тутберидзе слабеют. Достаточно взглянуть на Липницкую, Медведеву, Загитову и Щербакову, чтобы понять, насколько опасно 18-летие для спортсменок этой группы.

Удручающе наблюдать такое истощение у девушек, которые должны выступать со страстью. Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — цитирует американского блогера Lenta.ru.

По словам блогера, серьезную конкуренцию Этери Тутберидзе составляет олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. «Его юниоры обладают лучшей техникой прыжков, чем ученики Тутберидзе, но им еще предстоит обрести красивую "обертку" и овладеть правилами игры. Яна Рудковская может предложить фигуристам большой финансовый успех, и это, возможно, помешает им перейти в "Самбо-70"», — считает Лиз.

#этери тутберидзе #фигурное катание
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