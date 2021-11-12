Просроченная задолженность по ипотеке за год в Татарстане снизилась до 0,4%

Доля просроченной задолженности татарстанцев по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 1 октября текущего года составила 0,42% от общего объема ипотечного портфеля, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Годом ранее она была на уровне 0,63%. Таким образом, при росте портфеля она снизилась на 0,21 процентных пункта.

«Татарстанские заемщики дисциплинированно обслуживают обязательства по ипотеке», – отмечается в пресс-релизе.

Просроченная задолженность в Татарстане ниже, чем в целом по России – на федеральном уровне она составляла на 1 октября 0,62%, год назад – 0,91%.

Как сообщалось ранее, портфель ипотечных жилищных кредитов жителей Татарстана на 1 октября составил 329,8 млрд рублей и вырос с начала года на 21,7%.

В январе-сентябре 2021 года банки выдали 48,7 тыс. ипотечных кредитов – на 17,1% больше, чем годом ранее. В частности, в сентябре было выдано 5,8 тыс. кредитов – на 11% больше, чем в предыдущем месяце. Вместе с тем это на 15% меньше, чем годом ранее, когда был повышенный спрос на льготную ипотеку.

Сумма ипотечных кредитов за 9 месяцев составила 121,2 млрд рублей – на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, средний размер займа в Татарстане составил 2,5 млн рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в сентябре в Татарстане составила 7,55% (в том же месяце прошлого года – 7,21%). Средний срок ипотеки в республике в сентябре превысил 20 лет, годом ранее – 17,8 года.