Ипотечный портфель татарстанцев приблизился к 330 млрд рублей

Портфель ипотечных жилищных кредитов жителей Татарстана на 1 октября составил 329,8 млрд рублей и вырос с начала года на 21,7%, следует из данных Банка России.

В январе-сентябре 2021 года банки выдали 48,7 тыс. ипотечных кредитов – на 17,1% больше, чем годом ранее. В частности, в сентябре было выдано 5,8 тыс. кредитов – на 11% больше, чем в предыдущем месяце. Вместе с тем это на 15% меньше, чем годом ранее, когда был повышенный спрос на льготную ипотеку.

В этом году всплеск интереса к ипотеке был в марте-апреле, а также в июне – перед изменением условий по льготной ипотеке (ставка по ней повысилась с 6,5% до 7%, а сумма кредита для Татарстана была снижена с 6 млн до 3 млн рублей).

Сумма ипотечных кредитов за 9 месяцев составила 121,2 млрд рублей – на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, средний размер займа в Татарстане составил 2,5 млн рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в сентябре в Татарстане составила 7,55% (в том же месяце прошлого года – 7,21%). Средний срок ипотеки в республике в сентябре превысил 20 лет, годом ранее – 17,8 года.