Попался пьяным за рулем, был судим по тяжкой статье: кому откажут в разрешении на оружие?

В России вступили в силу поправки в закон об оружии. Теперь, прежде чем купить ружье, будущий владелец должен будет пройти тотальные проверки, и не факт, что его кандидатуру одобрят. Если он был судим по тяжким статьям или попадался пьяным за рулем, разрешения ему не видать. Кому откажут в лицензии на оружие – в репортаже «Татар-информа».

Рамиль Камалиев: «Новые правила касаются всех видов оружия. В перечень входят гражданское огнестрельное оружие, охотничье ружье, гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Владеть оружием теперь можно только с 21 года

Новые правила на получение и продление лицензии на оружие начали действовать в Татарстане со вчерашнего дня, с 29 июня. Главное нововведение, прежде всего, касается возраста – если раньше получить разрешение на оружие можно было с 18 лет, то теперь только с 21 года, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

«Новые правила касаются всех видов оружия. В перечень входят гражданское огнестрельное оружие, охотничье ружье, гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны», – уточнил Рамиль Камалиев.

Речь об изменении возрастного ценза на владение оружием зашла после нападения студента на колледж в Керчи в 2018 году, а после стрельбы в казанской гимназии № 175 в 2021 году, изменения были приняты.

Стоит отметить, что получающие лицензию впервые, смогут приобрести только гладкоствольное оружие с количеством стволов не более двух и не имеющим магазин или барабан. И только по прошествии двух лет охотник смог получить разрешение использовать, например, пятизарядное ружье, добавил Камалиев.

Эксперт заверил, что те, кто уже получил лицензию на оружие до нововведений, может спокойно им пользоваться, изымать его не будут. Новые правила коснутся их тогда, когда им потребуется продлить срок лицензии.

Получающие лицензию впервые, смогут приобрести только гладкоствольное оружие с количеством стволов не более двух и не имеющим магазин или барабан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отсеивать будут и за пьяную езду

Кандидаты на получение лицензии на оружие теперь будут подвергаться тщательной проверке, рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев. По его словам, с 29 июня список ограничений для получения разрешения на оружие расширился.

Теперь сотрудники ЛРР будут проверять у кандидатов, привлекались ли они к административному аресту за употребление наркотиков или психотропных средств, а также за управление автомобилем в пьяном виде. Если кандидат на покупку оружия засветился хотя бы по одному из этих пунктов, его сразу же отсеют. Получить отказ человек может уже сразу после подачи заявления.

«Так же получить лицензию не смогут кандидаты, у которых есть непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Особенно это касается тех, кто использовал оружие, боеприпасы, взрывчатку или даже ядовитые химикаты», – добавил спикер.

Кроме того, получить лицензию не смогут те, у кого погашена судимость за незаконный оборот оружия, экстремизм или терроризм.

Кандидаты на получение лицензии на оружие теперь будут подвергаться тщательной проверке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За утерю оружие может грозить срок до двух лет

Еще одно важное нововведение касается утери оружия. Теперь о его утрате нужно обязательно сообщить в Росгвардию в течение суток – в противном случае это будет нарушением, рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев.

Тем, кто не сообщил вовремя об утере оружия, может грозить штраф до двух тысяч рублей. Помимо этого, оружие могут изъять.

Но если из-за утери оружие попало в руки преступников и они воспользовались им, то ответственность будет уже уголовной. За это владельцу оружия может грозить штраф в 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Владельцев оружия будут проверять ежегодно

После трагедии в казанской гимназии №175 по всей России владельцы оружия стали подвергаться тщательной проверке. Рамиль Камалиев рассказал, что на сегодняшний день на законных основания оружием владеют 44 тысяч жителей Татарстан, у них на руках 75 тысяч единиц оружия.

«Благодаря проверкам с начала этого года мы составили более 800 протоколов, 240 единиц оружия было изъято. Стоит отметить, что раньше подобные проверки проходили раз в пять лет, сейчас владельцев оружия будут проверять ежегодно. У тех, кто не предоставил на проверку оружие и документы на него, оно будет изыматься», – рассказал Камалиев.

«Раньше медосмотр пройти было быстрее и дешевле»

Получить лицензию или продлить ее теперь не так просто, рассказал житель Казани Алексей. Он – охотник и давно владеет оружием. По его словам, продлить лицензию владельцам оружия теперь очень и очень непросто. Чего стоит только пройти медицинский осмотр. Если раньше можно было взять справку об отсутствии наркотической или алкогольной зависимости на основании того, что человек не состоит на соответствующих учетах, то теперь ему необходимо пройти обследование.

На сегодняшний день на законных основания оружием владеют 44 тысяч жителей Татарстан, у них на руках 75 тысяч единиц оружия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше нужно было просто получить три справки. Первую мы брали у нарколога, вторую у психиатра, третья справка выдавалась в поликлинике. При этом осмотр у нарколога занимал всего лишь пять минут – приходили, сдавали анализ и получали справку. У психиатра можно было получить выписку в течение 15 минут. На все могло уйти примерно два часа. В поликлинике нужно было пройти несколько специалистов», – рассказал казанец.

Теперь потенциальные владельцы оружия помимо анализа на наличие запрещенных веществ должны сдать кровь на анализ, который подтвердит или опровергнет наличие хронического алкоголизма. Такой анализ стоит до 6 тысяч рублей. Ждать его результатов приходится несколько суток.

«Пройти этот тест, если человек любит выпить, практически невозможно. Этот маркер выводится в течение месяца», – уточнил Алексей.

Чтобы пройти психиатра, нужно сначала записаться к психологу. Только после беседы с ним, получив заключение, можно попасть к психиатру.

«Помимо того, что на это уходит много времени, это стало и затратным. Если раньше на всех специалистов можно было потратить около двух-трех тысяч, то сейчас на справки придется выложить больше 10 тысяч рублей. Проще просто сдать оружие», – заключил казанец.