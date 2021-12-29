Прощание с журналисткой Еленой Чернобровкиной состоится в Торгово-промышленной палате РТ

Завтра, 30 декабря, состоится прощание с известной татарстанской журналисткой Еленой Чернобровкиной. Церемония пройдет в Большом зале Торгово-промышленной палаты РТ по адресу: ул. Пушкина, 18.

Как пояснила руководитель Департамента по информационной политике палаты Елена Агзамова, прощание начнется в 10.30, в 11.00 состоится официальная гражданская панихида, а в 11.30 траурная процессия отправится на кладбище.

Похоронят Елену Чернобровкину на Самосыровском кладбище.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанская журналистка Елена Чернобровкина скончалась на 71-м году жизни.