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Политика
6 апреля 2022  16:24

Прощание с Жириновским пройдет в пятницу

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Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля. Церемония состоится в Колонном зале Дома Союзов, объявил во время пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прощание пройдет в Колонном зале Дома Союзов <...> Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома Союзов <...> В пятницу», — цитирует его РИА Новости.

О смерти 75-летнего политика стало известно сегодня. Глубокие соболезнования родным и близким Жириновского выразил Президент России Владимир Путин, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#Владимир Жириновский #прощание
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