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Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа
Церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, народным артистом РСФСР, пройдет в среду, 30 августа. Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает ТАСС.
«Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой», — пояснил собеседник агентства.
При этом в Союзе кинематографистов России заявили, что прощание с Панфиловым будет организовано в Доме кино на Васильевской улице в Москве.
Глеб Панфилов скончался накануне, 26 августа, на 90-м году жизни. Он на семь месяцев пережил жену — актрису Инну Чурикову, которая умерла 14 января.
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