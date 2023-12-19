Прощание с Резидой Макуевой пройдет 20 декабря в Казани

Прощание с руководителем пресс-службы Государственного Совета РТ Резидой Макуевой пройдет завтра. Церемония начнется в 11 часов утра в комплексе «Курган» по адресу: Мамадышский тракт, дом 179.

«Мы потеряли прекрасного человека с открытым добрым сердцем. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Сил и выдержки вам в эти трудные дни. Скорбим вместе с вами. Церемония прощания состоится в среду, 20 декабря 2023 года, в 11.00 часов в похоронном комплексе „Курган“», — рассказали в пресс-службе татарстанского парламента.

В пресс-службе отметили, что Резида Галимзяновна была талантливым журналистом, пользующимся заслуженным авторитетом среди коллег и представителей СМИ, компетентным руководителем, внесшим весомый вклад в развитие парламентской журналистики РТ. Более 30 лет трудовой биографии Макуевой связаны со сферой масс-медиа.

«В августе 2004 года Резида Галимзяновна получила приглашение перейти на государственную службу в Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан в качестве руководителя пресс-службы. За эти годы она смогла создать одну из самых эффективных систем взаимодействия органов государственной власти со средствами массовой информации», — сказали в пресс-службе ГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ Резида Макуева ушла из жизни в возрасте 61 года после продолжительной болезни.