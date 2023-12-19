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Ушла из жизни руководитель пресс-службы Госсовета РТ Резида Макуева
Руководитель пресс-службы Государственного Совета РТ Резида Макуева ушла сегодня из жизни в возрасте 61 года после продолжительной болезни.
Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе парламента.
Резида Галимзяновна родилась 25 июня 1962 года в г. Бугульме ТАССР. Окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик» (1984), Казанский государственный университет по специальности «журналистика» (1997).
В 1991-1997 годах – диктор, режиссер, директор ведомственной телестудии ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В 1997-2002 годах – редактор, главный редактор информационной программы «Новости» ГТРК «Татарстан».
В 2002-2004 годах – руководитель дирекции информационных программ телеканала «Новый век».
Возглавляла пресс-службу Госсовета РТ с августа 2004 года.
Редакция информационного агентства «Татар-информ» приносит соболезнования родным и близким Резиды Галимзяновны.
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